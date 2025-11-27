毎冬楽しみにしている人も多い「雪見だいふく」から、今年も思わずときめく限定フレーバーが登場します。2025年12月8日(月)発売の「雪見だいふく ハートのいちご」は、ピンク色のハート形が可愛く、甘酸っぱい苺アイスともちもち食感の相性が抜群♡さらに同時期には、おもちのボリュームがアップした“ふくが大きい”仕様の特別デザインも順次発売されます。冬だけのおいしさと小さな幸せを運