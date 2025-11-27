¡ãJLPGA¥Ä¥¢¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×½éÆü¡þ27Æü¡þµÜºê¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö(µÜºê¸©)¡þ6543¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÀï¤ÎÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ªÁÈ¤¬Á°È¾¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢±Êµ×¥·¡¼¥É¡ÊÄÌ»»30¾¡¡Ë¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿½¥¸¥¨¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤¬6¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤­¤ç¤¦¤Î²ÏËÜ·ë¤µ¤ó¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥«¥¹¥¿¥¤¥ë1ÂÇº¹2°Ì¥¿¥¤¤Ë°¤ÉôÌ¤Íª¡¢±ÊÊöºé´õ¡¢´ä°æÌÀ°¦¡£2ÂÇº¹5°Ì¥¿¥¤¤ËÎëÌÚ°¦¡¢°Ì¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢´ä°æÀéÎç¡¢3