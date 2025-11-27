カランダガンは既に登録を済ませている香港カップ（12月14日、シャティン）の出走は見送ることが発表された。グラファール師は「ロマンチックウォリアーと一緒に走らせてみたいですが…。ジャパンC後のレース間隔を考えると、短すぎます。参加することはないと思います」と会見で語った。