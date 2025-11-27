守備のベストナインに贈られる「第54回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰式が27日、都内で行われ、記者投票で選ばれたセ、パ18選手にグラブ型のトロフィーと賞金50万円が贈呈された。大注目だったのは5年連続5度目の受賞となった楽天・辰己涼介外野手（28）だ。昨年の表彰式では頭から足元まで全て「金色」に染めた「ゴールデン辰己」で登場。今年に向けては「出し切った感はあったんですけど、あれを超えるしかない。1年寝