【北京共同】中国雲南省昆明の鉄道駅で27日未明、線路で作業をしていた作業員らが列車にはねられ、11人が死亡、2人が負傷した。中国国営中央テレビが報じた。中央テレビは試験用の列車が駅を「正常に通過した」としている。関係当局が原因を調査している。