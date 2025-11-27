熊本トヨタ自動車とロアッソ熊本が熊本市の小学校にサッカーボールを贈りました。 リーグ公式戦1ゴールにつきサッカーボール5個を県内の小学校に贈る取り組みで、今回は熊本市の92校に395個が贈呈されます。この日は熊本トヨタ自動車の井原宏社長から熊本市の遠藤洋路教育長に目録とボールが手渡されました。 贈られたボールの累計は2125個となり今後も継続して行われます