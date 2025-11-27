アメリカのウォールストリート・ジャーナルは、トランプ大統領と高市首相との25日の電話会談について、トランプ大統領が高市首相に対して「台湾関連の発言を抑制するよう促した」と報じました。当初、記事の見出しは「トーンを和らげるよう助言した」となっていましたが、その後、「発言を抑制するように」と訂正されています。ウォールストリート・ジャーナルは26日、アメリカ政府当局者の話として、25日に行われたトランプ大統領