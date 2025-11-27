赤ちゃんは大人の都合に合わせて動いてくれないぞ。産後の妻をなんとか助けようという姿勢は見て取れるのですが…そもそもの前提がおかしい夫。ためにしに丸1日、家事と育児をやってみってみてほしいですね。【まんが】どうして妻は努力しない？(ウーマンエキサイト編集部)