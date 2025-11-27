【その他の画像・動画等を元記事で観る】バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属ライバーである「叶」「葛葉」のユニット「ChroNoiR」の新曲「リナリア」が、2025年12月1日(月)に配信決定した。本楽曲は、叶わない恋を女性視点で描いた曲。季節外れの花のように、場違いかもしれない気持ちや揺らぐ感情を繊細な言葉で紡ぎ、ChroNoiRの洗練されたボーカルでお届けする。これまでのChroNoiRの楽曲とはまた違った一面を見せる