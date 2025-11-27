楽天の古謝樹投手（２４）が２７日、楽天モバイルパーク宮城で契約交渉に臨み、１６５０万円増の３９５０万円でサインした（金額はいずれも推定）。４月６日のロッテ戦でプロ初完投初完封を達成。１９試合に登板して７勝７敗、防御率３・７０はいずれも１年目の数字を上回り、勝利数は西垣と並んでチーム最多だ。それでも「勝ち星は気にしていない。それよりもっと気にする数字があるんじゃないかなと自分の中で（の考え）はある