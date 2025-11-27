資料タクシー 岡山県のタクシー運賃が27日に改定となり実質の値上げとなっています。 中国運輸局によりますと、改定となった岡山県での普通車のタクシーの初乗り運賃は1.1kmで700円、運転で加算される運賃については250mで100円となります。これまでは初乗り運賃は1.25kmで700円、加算運賃は283mで100円で、運賃は据え置きとなるもののどちらも距離が短くなったことで実質の値上げとなります。 また