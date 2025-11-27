MLB・マリナーズは日本時間27日、公式SNSでチームの主砲カル・ローリー選手の誕生日に合わせて、今季放った全65本の本塁打を一本の動画にまとめ、公開しました。そのローリー選手は今季レギュラーシーズンでは、60本塁打を記録し、ア・リーグの本塁打王のタイトルを獲得。MLBのキャッチャーとして歴代最多記録、またスイッチヒッターとしても歴代トップの記録となりました。さらにローリー選手はポストシーズンで5本の本塁打を放ち