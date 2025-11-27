アサヒグループホールディングス（以下、アサヒグループHD）は11月27日、9月29日に発表したサイバー攻撃によるシステム障害について、外部の専門家を交えた調査結果を報告した。同社は11月26日に、調査結果について個人情報保護委員会に確報として報告している。【関連記事】アサヒグループHDにランサムウェア攻撃、情報漏えいの可能性アサヒやアスクルも大打撃、神戸大・森井名誉教授が語るランサムウェア攻撃・サプライチェーン