実写映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（12月5日公開）の入場者プレゼントが決定した。第1弾として、原作者・にいさとるによる描き下ろしイラストにキャストのサインが入った両面イラストカードが、公開日から全国の上映劇場（※一部劇場を除く）で配布される。数量限定のため、無くなり次第配布終了となる。【動画】水上恒司×濱尾ノリタカ、本編＆メイキング映像本作は、ケンカだけが取り柄で「仲間なんて邪魔なだけ