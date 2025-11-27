2025年11月24日、台湾版Yahoo！のYahoo奇摩は、劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来の作品タイトル中のキャラクター名が中国の映画館で誤って表記され、中国のSNS・微博（ウェイボー）で話題になっていると報じた。同作は、中国で今月14日に公開されてからわずか3日間で興行収入3億元（約66億円）を超えた。記事によると、劇中の重要な敵役・猗窩座（あかざ）の名前に珍しい漢字が含まれているためか、中国の映画館で誤