今日27日(木)の東海地方は、多くの地域でよく晴れていますが、静岡県は雲が多く、一部で雨が降っています。午後は、次第に大気の状態が不安定になるでしょう。夕方以降は各地で雲が広がり、にわか雨や雷雨になる所がある見込みです。今日27日夕方以降は大気の状態が非常に不安定今日27日、天気は下り坂です。寒冷前線が西から近づき、明日28日明け方にかけて、東海地方を通過する見込みです。上空には寒気が流れ込み、低気圧や前線