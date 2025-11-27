RADWIMPSの野田洋次郎が自身のInstagramを更新し、BUMP OF CHICKENとのステージ裏ショットを多数公開した。 【写真】RADWIMPS野田洋次郎とBUMP OF CHICKEN藤原基央の熱い抱擁ショット ■「この時の藤くんの言葉を一生忘れないんだ」と感激を伝える野田 RADWIMPSは現在20周年を記念したツアー『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』を開催中。11月22日から24日にかけて行われた神奈川・横浜アリーナ公演では