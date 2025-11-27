プロ野球・巨人の山瀬慎之助選手が27日、契約更改交渉に臨み、320万円アップの1000万円でサインしました。（金額は推定）「ご存じの方もいますが、（交渉）2回目なんで」と切り出した山瀬選手。「僕はもう、試合に出たいという気持ちを伝えて、その期待値も評価していますと言われました。（前回は）少し折り合いがつかなかったので保留した」と説明しました。「来年は・・・というシーズンが続いていて、来年も同じような形なら違