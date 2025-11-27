球団初の2年連続世界一に輝いたドジャース。今オフの補強において最優先とされているのが、レギュラークラスの外野手の獲得である。米メディアでは複数の候補が取り沙汰され、報道は連日熱を帯びている。その中でも、有力候補としてかねてから名前が挙がっているのが、カブスのカイル・タッカー外野手。地元メディアでは、今オフ最大の目玉ともいえる28歳の獲得の是非について、議論が交わされている。 ■コン