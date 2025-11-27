巨人・山瀬慎之助捕手（２４）が２７日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季から３２０万増の年俸１０００万円でサインした。（金額は推定）今季は２軍で１００試合に出場し、打率・３０２を記録。それでも１軍出場はわずか１試合。前回交渉では出場機会を求めて球団に希望を伝えたが、「少し折り合いがつかなかった」と保留していた。今回の２度目の交渉では「来年は来年はというシーズンがここ２、３年続いていて