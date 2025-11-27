２７日放送のＴＢＳ系「ひるおび」で、元ＴＯＫＩＯの国分太一が２６日の会見で繰り返し話していた「答え合わせ」という言葉について、弁護士の八代英輝氏が自身の見解を語った。国分は６月、コンプライアンス違反を理由に日本テレビ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」を降板。その過程をめぐり、日弁連に人権救済を申し立てている。しかし、国分側の思いはかなわず、２６日に会見を開き、何がコンプライアンス違反に該当するのか分