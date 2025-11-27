27日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝156円08銭前後と、前日午後5時時点に比べ30銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝181円09銭前後と1銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース