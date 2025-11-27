熊本県内で最大震度5強を観測した地震から2日となります。揺れの大きかった阿蘇地域では生活への影響が続いています。 震度5弱を観測した阿蘇市では、一部の世帯で断水となるなど生活への影響が続いています。27日朝、古城地区には市の職員が訪れ、被害が出ている住宅の調査や住民への聞き取りをしました。■住民「（蛇口をひねっても）全く水が出ないでしょ。ほとんど生活用水だから困っている」この男性の自宅では断水が続く