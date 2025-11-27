民有地から伸びる樹木が送電線に接触したことにより、真鶴町で本年度に入り１４件の停電が発生していることが２６日、分かった。このうち３件は水道施設にも影響が及んでおり、停電時間が長引けば断水につながる可能性も懸念された。この日開かれた町議会定例会で、堀杏奈、村田知章の両氏（ともに無所属）の一般質問に町側が答えた。町によると、全体で１９件発生した町内の停電のうち、１４件が樹木の接触によるもので、残