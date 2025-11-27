26日(現地時間)、リヴァプールはUEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第5節でPSVアイントホーフェンと対戦し、1-4で敗れた。先週末のノッティンガム・フォレスト戦(0-3)に続き、またしてもリヴァプールが本拠地アンフィールドで屈辱的な敗北を喫した。序盤の6分にペナルティキックから先制点を奪われ、その後ドミニク・ショボスライのゴールで同点に追いついて前半を終えたものの、後半に入って56分にPSVのフース・ティルに