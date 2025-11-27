メリーチョコレートカムパニー（東京都大田区）が、ポケモン（東京都港区）とコラボレーションした2026年のバレンタインデー向け商品「ポケモン meets メリーチョコレート」新作8商品を、2026年1月中旬から順次発売。12月23日から同社オンラインショップで予約受付を開始します。【画像9枚】「かっ…かわいい……！！！」これが2026年の《ポケモン×メリーチョコレート》全商品ラインアップです！「アソートボックス」シリーズ