NHK大河「べらぼう」に出演しているモデルで女優の冨永愛が27日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との別れを報告した。 【写真】在りし日の愛犬と笑顔の２ショット 「べルが旅立ちました」と投稿。「私の仕事がひと段落した頃病気が発覚し、数ヶ月の間つきっきりで看病できたベルも私を独り占めしたかったんだろうな、って最後の時間を一緒に過ごせて良かった…」と記した。 「お転婆で人懐っこく、わがままで賢く