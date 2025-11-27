¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¾¦»ö¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¼ê´¬¤­¤¿¤Ð¤³¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖD¡ÇORA(¥É¡¼¥é)¡×¤Î¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼4¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯12·î1Æü(·î)¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¯¥ì¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¡×¡Ö¥¢¥¤¥¹¡×¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼¡×¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¡¢¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¾¦»ö¡ÖD¡ÇORA(¥É¡¼¥é)¡×¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼  È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î1Æü(·î)²Á³Ê¡§900±ß(ÀÇ¹þ/30gÆþ¤ê)ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¤¿¤Ð¤³ÈÎÇäÅ¹¢¨³Æ¾¦ÉÊ¥¹