福岡・北九州市で23日、高速道路に入ろうとした車の前にイノシシが現れ、突然全速力で並走する様子がカメラに捉えられた。目撃者は「斜めに走ってきたらぶつかると思った」と語った。イノシシはその後さらにスピードを上げ、車と競うようにダッシュ。5分後、高速入口付近から一般道路へ降りたとみられている。高速道路にイノシシ…しかも突然ダッシュ23日、福岡・北九州市でカメラが捉えたのは、車の真横を全速力で走るイノシシだ