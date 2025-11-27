JR四国とJR西日本は、特急「しおかぜ」号の指定席を年末年始に拡大する。12月27日から2026年1月4日まで、全編成を岡山駅発着で運転する列車を対象に、8両編成中6両を指定席とする。8000系、8600系ともに8両編成で、指定席となるのは5号車。指定席は5両から6両に拡大し、自由席は3両から2両に縮小する。