大泉洋さん主演、脚本は令和のヒットメーカー・野木亜紀子さんで話題のドラマ『ちょっとだけエスパー』。どん底サラリーマンが世界を救う奇想天外なドラマの見どころを、大泉さんと共演の宮粼あおいさん、岡田将生さんが語ります。大泉さんが「大泉さんしている」。それが最大の見どころです（笑）大泉洋（以下、大泉）この号が発売されるときは、ドラマのオンエアも中盤ですね。ここで改めて、お互いの役どころを紹介して