中山は今季7本塁打をマーク、来季以降のレギュラー獲りに期待も（C）(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext巨人は11月26日、日本ハムからFA宣言を行っていた松本剛と契約合意したと発表した。FA補強は昨年の甲斐拓也に続き2年連続となる。 【関連記事】「巨人はセンター、レフトも空いている」FAで巨人入り有力な松本剛に球界OBの考察「阿部監督の好む選手」松本は2022年に首位打者を獲得、足も使え、守備力の高さも知られてい