焼肉店「カルビ大将」は、3つのオリジナルアイテムと6,000円分のクーポン券をセットにした『2026福袋』(税込2,999円)を、2025年12月16日から全店舗で販売する。2026年1月31日までの販売を予定しているが、3,300個限定のため、なくなり次第終了。【『2026福袋』セット内容】･6,000円分クーポン券･金銀オリジナルトングセット･オリジナルてぬぐい･元祖こってりたれカルビ大将 2026福袋【販売概要】価格:2,999円販売期間:2025年12月16