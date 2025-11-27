女優の板谷由夏が２７日までにＳＮＳを更新。落語家の笑福亭鶴瓶との仲良しショットを公開し、話題になっている。インスタグラムで「大好きな鶴瓶さんと再会できた。たぶんこの方は八福神目、だと思う」とコメントし、笑顔の鶴瓶と撮影した２ショットをアップ。「Ｔシャツとコンバース、プレゼント交換。後日、ピッタリです、と頂いた足元の写真。右と左、白と黒紐で履くって。かわいい。あんな歳の取り方したい、先輩のひとり