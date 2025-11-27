全米No1ヒットホラー『ロングレッグス』『THE MONKEY／ザ・モンキー』のスタジオが贈る、『レディ・オア・ノット』（2019）サマラ・ウィーヴィング主演『AZRAEL（原題）』が、邦題『ヴィレッジ 声帯切村（コエキリムラ）』として2026年1月2日（金）より全国公開される。 ﻿ 狂気のカルト村に隠された血塗られた掟──少女は、沈黙の地獄から生還できるのか。 森の奥深く、外界から隔絶された“声