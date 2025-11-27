北朝鮮が現在、最大150発の核兵器を保有している可能性があるとの分析が示された。これはこれまで広く推定されてきた核弾頭保有数の2〜3倍に相当する規模で、2030年には200発超、2040年には400発規模に達するとの見通しも提示された。韓国国防研究院（KIDA）核安保研究室の李サンギュ室長は26日、ソウル・龍山区の国防コンベンションでKIDA主催の「2025年北韓軍事フォーラム」に登壇し、「北朝鮮は核物質の生産能力を強化するため