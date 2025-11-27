26日夜、熊本市中央区の焼き肉店で火事があり、繁華街は一時騒然としました。■花木瞳記者「店の中は白い煙が充満しています」 火事があったのは、熊本市中央区花畑町の3階建てのビルです。26日午後9時半すぎ、消防に「建物のダクトから煙が出ている」など複数の通報がありました。火は約7時間後に消し止められましたが、1階にある焼き肉店約100平方メートルが全焼しました。この火事によるけが人はいませんでした。