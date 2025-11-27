ガールズグループi-dle（アイドゥル）の中国出身メンバー、ウギが香港で発生した大規模火災の報に深い憂慮を示した。【写真】ウギ、見えそうで危ういポーズウギは11月26日、自身のインスタグラムに「皆さんが無事でありますように」と中国語でメッセージを残した。香港では11月26日午後、高層集合住宅で火災が発生。11月27日早朝、消防当局によると、これまでに44人が亡くなった。数百人が行方不明となっている。火災は北部大埔地