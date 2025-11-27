愛知県にあるホテル「三河湾リゾートリンクス」は、運営するクルーズ船「MARINE LINX(マリンリンクス)」の船上デッキにこたつ席を設置し、これまでにない冬の海上体験を提供する取り組みを始めた。【写真】こたつに包まれながら三河湾を眺める冬の船旅。寒さを気にせず、景色と静かな時間が楽しめる運航開始日は2025年11月14日で、期間限定での実施となる。なお、この取り組みは日本国内の営業旅客船における海上屋外デッキでのこ