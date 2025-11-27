メ～テレ（名古屋テレビ） 27日早く、岐阜県多治見市でアパートの1室が焼ける火事があり、男性1人の遺体が見つかりました。 警察によりますと、午前5時15分ごろ、多治見市平野町にあるアパートの1室から火が出ているのをこの部屋の隣に住む女性が見つけ消防に通報しました。 火は約1時間半後に消し止められましたが、木造2階建てのアパートの1室約10平方メートルが焼けました。 火元とみら