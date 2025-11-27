読売テレビ・日本テレビ系列で現在放送中の田辺桃子、横田真悠、林芽亜里トリプル主演の木曜ドラマ『推しの殺人』（毎週木曜よる11：59〜）。第9話が11月27日に放送予定です。【写真】麗子（加藤ローサ）は、矢崎（増田貴久）にキスしようと顔を近づけ…本作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞文庫グランプリを受賞した、本格クライムノベル『推しの殺人』（著：遠藤かたる／宝島社文庫）をドラマ化。主人公は、大阪で活