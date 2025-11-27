【PS Plus：12月の国内向けフリープレイ】 提供期間：2025年12月2日～2026年1月5日 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PS Plus エクストラ・プレミアム・エッセンシャルの加入者向けに2025年12月2日から提供するフリープレイの国内向けタイトルを公開した。期間は2026年1月5日まで。 今回展開されるのは、レゴになった「Horizon」シリーズ「LEGO