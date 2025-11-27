メ～テレ（名古屋テレビ） 教師グループによる盗撮事件で、岡山県の小学校教師の男が着替え中の女子児童4人を盗撮し児童ポルノを製造したなどとして再逮捕されました。 児童ポルノ禁止法違反などの疑いで再逮捕されたのは、岡山県備前市の小学校に勤務する教師甲斐海月容疑者（27）です。 警察によりますと、甲斐容疑者は今年、岡山県内の施設で着替え中の女子児童4人の姿を盗撮して児童ポルノを製造したほか