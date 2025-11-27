【女子旅プレス＝2025/11/27】東京都練馬区の「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮をテーマにした特別企画「ホグワーツ ハウスプライド」を、2026年1月17日（土）から3月15日（日）まで開催する。【写真】「ハリー・ポッター」スタジオツアー東京お披露目、魔法界に迷い込み映画製作の裏側を学ぶ＜体験レポ＞◆4寮がテーマの新たな祭典「ホグワ