愛知県岡崎市に住む10代の男性がはしかに感染していたことが分かり、男性の滞在先などを訪れた人に対して注意を呼びかけています。 岡崎市によりますと、市内に住む10代の会社員の男性は11月23日の夜に頭痛や咳の症状が出て翌日の24日に発熱したことから25日に岡崎市民病院を受診しました。 検査の結果、はしかへの感染が確認されました。男性ははしかの予防接種を打っていて、直近の海外渡航歴はないということです。