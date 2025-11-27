気象庁によりますと、東海地方ではあす「黄砂」の飛来が予想されています。 【画像で見る】黄砂はいつどこで飛来する？愛知･岐阜･三重にも“季節外れ”の黄砂予想… あすの午前中を中心に予想される“季節外れの黄砂”。視程（水平方向の見通し）は、10キロ未満となるところもある見込みで、屋外では、所によって黄砂が付着するなどの影響が予想されています。また、視程が5キロ未満になった場合は、交通に影響が出るおそれもあ