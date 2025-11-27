創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。投資を始める人が増えている昨今、お金の運用術について教えてもらいました。今回は、皆さんの《お金格言》を聞いてみたところ……。【グラフ】中高年女性に聞いた「資産運用の知識はどこから？」* * * * * * *【回答者数】187人【平均年齢】59.9歳【回答者の内訳】80