プロ野球独立リーグの火の国サラマンダーズが27日、熊本市内で新体制発表会見を行った。ソフトバンクで活躍した小斉祐輔監督（42）は続投。新たにヘッドコーチとして元阪神の西村憲氏（38）が就任する。08年にドラフト4位で阪神に入団。10年の65試合登板など中継ぎとして活躍。同年には急きょ野手のベンチ入りが0になったことから外野守備に就き、相手が右打者の時には左翼、左打者の時は右翼を守ったことでも知られる。阪神