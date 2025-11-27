11月9日に愛媛県で行われた「自転車甲子園」で全国、準優勝に輝いた白馬高校の生徒が27日、村長に大会の報告をしました。白馬村の丸山俊郎村長を表敬訪問したのは、白馬高校国際観光科の3人です。11月9日に松山市で開かれた自転車甲子園での準優勝を報告しました。自転車甲子園は、高校生がサイクリングに関する正しい知識や実技を身につけて地域の魅力を発信できる人材を育てようと毎年開かれています。今年は全国から13校が出場