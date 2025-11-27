大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が、閉幕後も衰え知らずの人気ぶりを見せている。新商品の発売が相次ぎ、ネット予約にはアクセスが殺到。「本人」も全国各地のイベントに引っ張りだこで、閉幕を惜しむ「万博ロス」の人たちの「希望の星」になっている。（南暁子）スポーツメーカー大手「ミズノ」（本社・大阪市）が１３日午後１時、赤と青の色を黒とグレーに変えた通称「黒ミャクミャク」柄のスニーカー（税